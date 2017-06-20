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Путь экипажа

20.06.2017 00:10
Путь экипажа

CBS сообщили официальную дату премьеры сериала «Звёздный Путь: Дискавери» – 24 сентября. Действие шоу развернется за 10 лет до оригинального «Звёздного Пути», в каст проекта входят Джейсон Айзекс, Соникуа Мартин-Грин, Даг Джонс, Энтони Рэпп и Мишель Йео

Джонс воплотит на экране лейтенанта Сару, научного офицера Звёздного Флота и по совместительству представителя новой для вселенной «Стар Трека» расы инопланетян. Рэпп так же сыграет научного офицера, лейтенанта Стэйметса, являющегося астромикологом, то есть специалистом по грибам. Йео примерит на себя образ капитана Георгиу на корабле Шензу, а Мартин-Грин изобразит капитан-лейтенанта корабля Дискавери.

Шоураннерами выступают Гретхен Берг и Аарон Хэрбертс. «Дискавери» станет первым сериалом франшизы со времен проекта «Звёздный путь: Энтерпрайз». Действие сюжета развернется между эрами оригинального «Звездного Пути» и «Звездного Пути: Следующее поколение». В проекте будет представлен новый корабль, новые персонажи и новые миссии, но в целом сохранится та же характерная для «Стар Трека» атмосфера и идеология. Пилотный эпизод срежиссировал Дэвид Семел.

Всего в первый сезон войдут 15 серий, которые разделят на первую и вторую «главы», по 8 и 7 эпизодов в каждой. Релиз второй главы ожидается в январе 2018 года.

 

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