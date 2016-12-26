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Путь к звездам

26.12.2016 10:52
Путь к звездам

BBC поделились тизер-трейлером 10 сезона научно-фантастического сериала «Доктора Кто». Нас ждет возвращение Питера Капальди к образу двенадцатого Доктора, а роль новой спутницы героя по имени Билл сыграла Перл Маки.

Шоураннером всех серий в последний раз выступит Стивен Моффат. В следующем же сезоне пост Моффата займет создатель «Убийства на пляже» Крис Чибнелл, ранее уже работавший над сценариями нескольких эпизодов «Доктора Кто».

На экранах 10 сезон шоу окажется в 2017 году.

 

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