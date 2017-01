Путь верующего

Collider поделились эксклюзивным видео о создании исторической драмы «Молчание» Мартина Скорсезе. Ролик посвящен персонажу Эндрю Гарфилда – иезуитскому священнику по имени Себастьян Родригес.

Сюжет «Молчания» основан на романе Сюсаку Эндо. В XVII веке два иезуитских священника, Себастьян и Франциско (Адам Драйвер), прибывают в Японию, чтобы найти своего пропавшего наставника (Лиам Нисон), отправившегося туда с христианской миссией. Священники становятся свидетелями преследования христиан со стороны правительства Японии, дабы очистить страну от пагубного западного влияния. В таких условиях путешественники встречают крайне враждебное отношение японских феодалов ко всем чужестранцам, тем более к миссионерам. И это не просто неприязнь или оскорбления, на кон поставлены их собственные жизни.

Отечественный релиз «Молчания» состоится 26 января.