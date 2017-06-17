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Рай каннибалов

17.06.2017 19:30
Рай каннибалов

Первый отрывок из романтической хоррор-антиутопии «Плохая партия», в котором героине Суки Уотерхауз отпиливают руку под песню Ace of Base. Роль лидера общины каннибалов в фильме исполнил Джейсон Момоа, также в каст входят Джим Керри, Джованни Рибизи, Диего Луна и Киану Ривз.

Девушка Арлин (Уотерхауз) оказывается в постапокалиптическом Техасе, который власти превратили в самую настоящую свалку, отгороженную от остального цивилизованного мира. При попытке сориентироваться в суровой окружающей среде, её ловят загорелые качки-каннибалы из общины «Мост», чей лидер по кличке Человек из Майами (Джейсон Момоа) вскоре влюбляется в Арлин. Сбежать от людоедов ей помогает немой бродяга с тележкой из супермаркета (Джим Керри), однако и в другой коммуне под названием «Комфорт», сплошь заселенной рэйверами-наркоманами с Киану Ривзом во главе, Арлин надолго не задерживается.

Режиссером и сценаристом картины стала Ана Лили Армипур («Девушка возвращается одна ночью домой»). Премьера «Плохой компании» состоялась в сентябре прошлого года на Венецианском кинофестивале, где лента получила спецприз жюри.

В американском прокате фильм стартует 23 июня, дата российского релиза не называется.

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