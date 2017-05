Рок на Руси

Фронтмен группы System of a Down Серж Танкян внезапно решил выступить композитором российского эпика «Легенда о Коловрате». Всего музыкант планирует создать 6 композиций, инструментальные партии к которым запишут сами System of a Down.

«Уже несколько месяцев я работаю над музыкой к эпическому блокбастеру “Легенда о Коловрате”. Я мечтал о таком проекте последние несколько лет. Соединить большой оркестр, сумасшедший рок и этнические музыкальные мотивы – в этом смысле моя мечта сбылась. Могу смело заявить, что невероятно горжусь работой над музыкой к этому фильму», – заявил Танкян. Работу над саундтреком Серж планирует завершить к концу лета.

Действие сюжета разворачивается в XIII-м веке. Русь раздроблена и вот-вот падет на колени перед ханом Золотой Орды Батыем. Испепеляя города и заливая русские земли кровью, захватчики не встречают серьезного сопротивления, и лишь один воин бросает им вызов. Рязанский воевода Евпатий Коловрат возглавляет отряд смельчаков, чтобы отомстить за свою любовь и за свою родину. Его отвага поразит даже Батыя, а его имя навсегда останется в памяти народа. Воин, ставший легендой. Подвиг, сохранившийся в веках.

Режиссер проекта – дебютирующий в полном метре Иван Шурховецкий, оператор –Максим Осадчий («Сталинград», «9 рота»). Постановкой трюков занимался Александр Самохвалов из компании «Экшн Юнит» («Экипаж», «Сталинград», «Легенда №17»).



Роли в картине исполнили Илья Малаков, Полина Чернышова, Алексей Серебряков, Александр Ильин-мл., Игорь Савочкин, Тимофей Трибунцев, Александр Цой, Юлия Хлынина, Андрей Бурковский, Виктор Проскурин и другие.

В широком прокате фэнтезийный боевик окажется 30 ноября.