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Конкурс

Розыгрыш билетов

15.02.2017 22:51
Розыгрыш билетов

21 февраля, за неделю до официального начала российского проката, в Самаре, Перми и Владимире пройдут специальные показы анимационного мюзикла «Зверопой», и у наших читателей есть шанс выиграть пригласительный билет на два лица!

Вы также можете поучаствовать в розыгрыше пригласительных билетов Вконтакте и Фэйсбуке. Для этого вам нужно быть подписанным на официальные группы «FILM.RU» и сделать репост записи о конкурсе к себе на стену.

Удачи!

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