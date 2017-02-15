Розыгрыш билетов

21 февраля, за неделю до официального начала российского проката, в Самаре, Перми и Владимире пройдут специальные показы анимационного мюзикла «Зверопой», и у наших читателей есть шанс выиграть пригласительный билет на два лица!

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Вы также можете поучаствовать в розыгрыше пригласительных билетов Вконтакте и Фэйсбуке. Для этого вам нужно быть подписанным на официальные группы «FILM.RU» и сделать репост записи о конкурсе к себе на стену.

Удачи!