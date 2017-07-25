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Конкурс

Розыгрыш билетов

25.07.2017 21:10
Розыгрыш билетов

3 августа в широкий прокат выходит фильм «Охранник» с Антонио Бандерасом, однако у наших читателей есть шанс попасть на спецпоказ боевика, который пройдет 31 июля в кинотеатре «35мм»!

Вы также можете поучаствовать в розыгрыше пригласительных билетов ВКонтакте и Фэйсбуке. Для этого вам нужно быть подписанным на официальные группы «FILM.RU» и сделать репост записи о конкурсе к себе на стену.

Удачи!

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