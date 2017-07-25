Розыгрыш билетов

3 августа в широкий прокат выходит фильм «Охранник» с Антонио Бандерасом, однако у наших читателей есть шанс попасть на спецпоказ боевика, который пройдет 31 июля в кинотеатре «35мм»!

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Удачи!