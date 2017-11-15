Розыгрыш билетов

13.11Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году!
10 фильмов, вдохновленных конспирологией
20 ноября в Москве состоится специальный показ анимационного приключения Disney / Pixar «Тайна Коко», и у наших читателей есть шанс увидеть мультфильм до выхода в широкий прокат, приняв участие в розыгрыше билетов!
Вы также можете поучаствовать в розыгрыше пригласительных билетов ВКонтакте и Фэйсбуке. Для этого вам нужно быть подписанным на официальные группы «FILM.RU» и сделать репост записи о конкурсе к себе на стену.
Удачи!
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