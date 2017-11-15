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Конкурс

Розыгрыш билетов

15.11.2017 14:30
Розыгрыш билетов

20 ноября в Москве состоится специальный показ анимационного приключения Disney / Pixar «Тайна Коко», и у наших читателей есть шанс увидеть мультфильм до выхода в широкий прокат, приняв участие в розыгрыше билетов!

Вы также можете поучаствовать в розыгрыше пригласительных билетов ВКонтакте и Фэйсбуке. Для этого вам нужно быть подписанным на официальные группы «FILM.RU» и сделать репост записи о конкурсе к себе на стену.

Удачи!


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