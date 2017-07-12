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Розыгрыш призов

12.07.2017 10:40
Розыгрыш призов

13 июля в прокат выходит блокбастер «Планета обезьян: Война», и Film.ru проводит розыгрыш сувенирной продукции от создателей картины. Участвуйте в нашей викторине и получите возможность выиграть флэшки, футболки, открывалки для бутылок и фонарики с логотипом фильма!

ВНИМАНИЕ! Призы можно будет получить только в нашем офисе в Москве!

 

 

 

 

Вы также можете поучаствовать в розыгрыше призов ВКонтакте и Фэйсбуке. Для этого вам нужно быть подписанным на официальные группы «FILM.RU» и сделать репост записи о конкурсе к себе на стену.

 3

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ветка Сериал (serialbrigada)12.07.2017, в 15:59:26

Армию генетически модифицированных обезьян ожидает новый вызов: они вынуждены вступить в смертельную схватку с армией людей под руководством безжалостного полковника. После невообразимых потерь среди своих воинов вождь обезьян Цезарь начинает личную борьбу с темными инстинктами и собирается отомстить за весь свой вид. В конце концов он и полковник должны будут сойтись в эпической битве, которая решит, кто теперь будет править на Земле – люди или обезьяны. КиноПоиск

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