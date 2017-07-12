Розыгрыш призов

13 июля в прокат выходит блокбастер «Планета обезьян: Война», и Film.ru проводит розыгрыш сувенирной продукции от создателей картины. Участвуйте в нашей викторине и получите возможность выиграть флэшки, футболки, открывалки для бутылок и фонарики с логотипом фильма!

ВНИМАНИЕ! Призы можно будет получить только в нашем офисе в Москве!

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Вы также можете поучаствовать в розыгрыше призов ВКонтакте и Фэйсбуке. Для этого вам нужно быть подписанным на официальные группы «FILM.RU» и сделать репост записи о конкурсе к себе на стену.