Семья гангстеров

Опубликован постер семейно-гангстерской драмы Адама Смита «Афера по-английски», посвященной непростым, но в чем-то трогательным отношениям сына (Майкл Фассбендер) и его отца-уголовника (Брендан Глисон).

Чэд Катлер – великолепный гонщик, которому нет равных, он способен уйти от любой погони. Чэд живет со своей женой, детьми и отцом Колби, который не гнушается заниматься криминальными делами и периодически подкидывает задания и для сына. Однажды Чэд решает завязать и начать нормальную жизнь. Но отец предлагает сходить на последнее дело. Вот только роскошный особняк, в который они вломились, принадлежал самому могущественному человеку в Англии. А он не прощает ошибок.

Российская премьера ленты намечена на 16 марта 2017 года.