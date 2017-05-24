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Семья Грю

24.05.2017 20:00
Семья Грю

Третий дублированный трейлер и свежий постер анимационной ленты «Гадкий я 3». В новой части мультфильма Грю, его семья и миньоны столкнутся со злодеем Бальтазаром Брэттом (Трей Паркер) – бывшим ребенком-звездой, который вырос и стал одержим персонажем, сыгранным им в 1980-х.

Однажды Бальтазар появляется на военном судне и с помощью грозного оружия – жвачки – устраивает погром. Сейчас ему за 40, на голове проплешина, а на теле безвкусный по нынешним меркам костюм. Абсолютно неуправляемый, постоянно танцующий и раздражающий своей непринужденностью новый злодей кидает вызов уже изрядно подобревшему, но не потерявшему свою харизму Грю. Вместе со своей помощницей Люси, Грю должен остановить неформала и оградить людей от эксцентричных выходок Бальтазара Брэтта.

В отечественном прокате «Гадкий я 3» окажется 29 июня.

 

 
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