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Схема Бэнга

12.08.2017 08:30
Схема Бэнга

Криминальная комедия «Удача Логана» от режиссера Стивена Содерберга обзавелась новым постером. В каст проекта вошли Дэниэл КрэйгАдам Драйвер, Ченнинг Татум, Хилари Суэнк, Сет МакФэрлэйн, Кэтрин Хейгл, Себастьян Стэн и Брайан Глисон.

Сюжет картины рассказывает о двух братьях – Джимми (Татум) и Клайде (Адам Драйвер), решивших провернуть хитрое ограбление, использовав гонки Coca-Cola 600 в Северной Каролине как прикрытие.

Российская премьера ленты состоится 7 сентября.

 

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