Схема Бэнга

08:00Космические деньги
10 самых дорогих неголливудских фантастических и фэнтези-фильмов
Криминальная комедия «Удача Логана» от режиссера Стивена Содерберга обзавелась новым постером. В каст проекта вошли Дэниэл Крэйг, Адам Драйвер, Ченнинг Татум, Хилари Суэнк, Сет МакФэрлэйн, Кэтрин Хейгл, Себастьян Стэн и Брайан Глисон.
Сюжет картины рассказывает о двух братьях – Джимми (Татум) и Клайде (Адам Драйвер), решивших провернуть хитрое ограбление, использовав гонки Coca-Cola 600 в Северной Каролине как прикрытие.
Российская премьера ленты состоится 7 сентября.
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