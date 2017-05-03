Схема Берни

Постер байопика Барри Левинсона «Маэстро лжи», посвященного истории Бернарда Мейдоффа – создателя крупнейшей в мире финансовой пирамиды, получившего 150 лет тюремного заключения. Образ Бернарда воплотил Роберт Де Ниро, а его супруги Рут – Мишель Пфайффер.

В основу сценария легла одноименная книга публициста из New York Times Дайаны Энрикес. Фильм расскажет о том, как история бывшего председателя фондовой биржи NASDAQ Мейдоффа была подана публике, и как события повлияли не только на жертв мошенничества, но и на семью. Расследование аферы Бернарда закончилось оглушительным приговором – 150 лет тюремного заключения.

Каст проекта также составляют Кристен Коннолли, Хэнк Азария, Марта Миланс, Нэйтан Дарроу, Лили Рэйб, Алессандро Нивола и другие. Премьера «Маэстро лжи» состоится на HBO 20 мая.