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Новости кино

Широкий спектр

31.01.2017 10:46
Широкий спектр

На минувшей церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США каст «Очень странных дел» был отмечен как лучший актерский состав в драматическом сериале. И пока Дэвид Харбор толкал серьезную и проникновенную речь, коллега актера Вайнона Райдер сопроводила его слова лучшей реакцией, которая только может быть. За две минуты Райдер выдала невероятно широкий спектр эмоций: от страха и недоумения до восторга и одобрения, дав понять, что уж она-то эту награду точно заслужила.

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