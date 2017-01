На минувшей церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США каст «Очень странных дел» был отмечен как лучший актерский состав в драматическом сериале. И пока Дэвид Харбор толкал серьезную и проникновенную речь, коллега актера Вайнона Райдер сопроводила его слова лучшей реакцией, которая только может быть. За две минуты Райдер выдала невероятно широкий спектр эмоций: от страха и недоумения до восторга и одобрения, дав понять, что уж она-то эту награду точно заслужила.

