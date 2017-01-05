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Шторм и Круз

05.01.2017 19:32
Шторм и Круз

Подоспел очередной тизер мультфильма «Тачки 3» от Disney и Pixar, который знакомит нас с двумя новыми персонажами – Джексоном Штормом (Арми Хаммер) и Круз Рамирез (Кристела Алонсо).

Вытесненный новым поколением молниеносных гонщиков, легендарный Молния МакКуин (Оуэн Уилсон) вынужден уйти из спорта, который он так горячо любит. Чтобы вернуться в игру, герой заручается поддержкой молодых и энергичных специалистов по гонкам, которые помогут Молнии одержать победу в грядущем турнире.

Российская премьера третьей части анимационной франшизы состоится 15 июня.

 

 

 

 

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