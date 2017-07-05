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Сильные метафоры

05.07.2017 18:30
Сильные метафоры

Режиссер Мэтт Ривз продолжает делиться с журналистами мыслями по поводу нового «Бэтмена», на этот раз рассказав о потенциале супергеройского жанра, причине своего интереса к франшизе о Тёмном Рыцаре и отношении к работам Кристофера Нолана.

«На данный момент студии заинтересованы в очень узком киносегменте. Лично я обнаружил, что у этого жанра есть потенциал, чтобы стать чем-то большим. Например, здесь можно прибегнуть к особым жанровым метафорам, позволяющим рассуждать о многих вещах, которые, как в случае с “Бэтменом” и “Планетой обезьян”, будут иметь глубокий эмоциональный резонанс. Именно это интересует меня в первую очередь. Примечательно, что еще с детства я был одержим данными двумя франшизами, которые исследуют довольно взрослые темы, скрытые под личиной фантастики. Это то, что привлекает меня в “Бэтмене” и волнует больше всего», – говорит Ривз.

 

Ранее постановщик сообщал о значимости для своих фильмов творчества Альфреда Хичкока (которую он планирует отразить в работе над «Бэтменом»), но и влияние создателя кинотрилогии «Тёмный Рыцарь» Кристофера Нолана режиссер также не отрицает:

«Меня восхищает в картинах Нолана то, что хотя он и работает в этой громадной системе, ему всё равно удается сохранить свой взгляд. Поэтому я всегда с волнением смотрю его фильмы. Думаю, я пытаюсь сделать нечто похожее: остаться верным собственной перспективе в рамках крупных киностудийных проектов».

 

Новую версию скрипта пишут сам Ривз и со-сценарист двух частей «Планеты обезьян» Марк Бомбэк, поэтому будут ли использованы ранние наработки Криса Террио, Бена Аффлека и Джеффа Джонса, сейчас сказать сложно. Старт съемок «Бэтмена» ожидается в 2018 году, точную дату релиза Warner Bros. по-прежнему не называют.

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