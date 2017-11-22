Силы выживших

Интерес зрителей к «Ходячим мертвецам» продолжает стремительно угасать: рейтинги 5 серии текущего 8 сезона, вышедшей в прошлое воскресенье, достигли минимального уровня для сериала за последние шесть лет, сообщают TV by the Numbers.

Всего эпизод под названием «Большой страшный ты» собрал у экранов 7,85 миллиона человек, рейтинг составил 3,4 для зрителей в возрасте от 18 до 49 лет. Меньшие показатели (3,1) были только у 6 серии 2 сезона шоу, поскольку в то время «Ходячие мертвецы» находились лишь на заре своей популярности.