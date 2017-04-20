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Сложные чувства

20.04.2017 00:00
Сложные чувства

Появился первый трейлер сериала «Плащ и Кинжал», снятого по комиксам Marvel. Выход проекта о межрасовом супергеройском дуэте в исполнении Оливии Холт и Обри Джозефа намечен на 2018-й год.

В центре сюжета находится любовная история двух подростков, которые обнаруживают у себя суперспособности – Тэнди (Оливия Холт) может излучать световые кинжалы, а Тайрон (Обри Джозеф) способен облачать людей во тьму. Они быстро понимают, что вместе им лучше, чем порознь, но возникшие по отношению друг к другу чувства делают их уже и без этого сложный мир еще более запутанным.

Шоураннером сериала назначен Джо ПокаскиСорвиголова»), он же написал сценарий вместе с Эдом Хэннигэном и Биллом Мантло. Премьера «Плаща и Кинжала» состоится на канале Freeform (бывший ABC Family) зимой 2018 года.

 
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