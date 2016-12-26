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Солдат Томми

26.12.2016 20:15
Солдат Томми

В актерский состав военной драмы «Дюнкерк» Кристофера Нолана помимо известных исполнителей вошли также и менее опытные актеры, среди которых Фьён Уайтхед и солист группы One Direction Гарри Стайлс. В беседе с EW Нолан объяснил, почему для него оказалось принципиально важным взять на главную роль именно начинающего актера.

«Для меня при знакомстве с информацией по Дюнкерской операции ключевым стало то, как молоды и неопытны были те солдаты. Тогда я понял, насколько это важно – найти кого-то совершенно нового, вроде Фьёна», – говорит режиссер.

«Я много плавал в промокшей шерстяной форме, в сапогах и с оружием в руках. Это была по-настоящему тяжелая работа, но мне она понравилась. В жизни всегда должен присутствовать небольшой элемент испытания», – добавил Уайтхед.

В начале Второй мировой после прорыва линии Мажино значительные части французских, английских и бельгийских войск были блокированы немцами у приморского города Дюнкерк. Из-за невозможности полноценной помощи по суше, Британское адмиралтейство и кабинет Черчилля приняли решение произвести полную эвакуацию окруженных подразделений морским путем. Это была сложнейшая операция, которая длилась почти 8 дней, под постоянным огнем противника. Фильм посвящен тем людям, благодаря которым удалось сохранить жизни многих сотен тысяч солдат и кадровых офицеров.

«Дюнкерк» поставлен по сценарию самого Нолана. В касте также значатся имена Тома Харди, Марка Райлэнса, Киллиана Мерфи, Кеннета Брана и Джеймса Д’Арси. На широкие экраны картина попадет 19 июля 2017 года.

 

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