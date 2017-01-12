Спешка студии

Не успел боевик «Три икса: Мировое господство» выйти в широкий прокат, как Paramount Pictures уже начали думать о следующей части. По словам Вина Дизеля, студия предлагает ему сняться в «Трёх иксах 4», причем довольно скоро.

«Я давал интервью, как вдруг ни с того ни с сего мне звонит Брэд Грей – глава Paramount – и говорит следующее: “Вы с ребятами готовы приступить к съемкам в мае?”. Я был немного удивлен, ведь сейчас все мы погружены в промо-кампанию, даем интервью», – сказал Вин в беседе с Variety.

В третьем фильме суперагент Ксандер Кейдж возвращается из добровольного изгнания, чтобы найти зловещее и мощное оружие «Ящик Пандоры». Но герою придется поспешить: завладеть оружием хочет опасный Сян и его команда головорезов. Для победы в опасной гонке, на кону которой стоит судьба человечества, Ксандер собирает свой отряд из ищущих острых ощущений экстремалов.

Режиссером выступил Д.Дж. Карузо («Забирая жизни», «На крючке»), а в каст также вошли Сэмюэл Л. Джексон, Нина Добрев, Тони Джа, Рори МакКэнн, Руби Роуз, Донни Йен, Никки Джем, Тони Коллетт и другие. Российский релиз триквела «Трех иксов» состоится 19 января.