Спорный кандидат

Выбор Адама Штикеля в качестве сценариста кинокомикса «Чёрный Адам» вызвал недоумение у многих фанатов DC: ранее автор работал преимущественно над комедиями, среди них «Впритык» и четвертая часть «Элвина и бурундуков». Однако исполнитель заглавной роли в проекте Дуэйн Джонсон поспешил успокоить публику и объяснил причину назначения Штикеля.

По словам Дуэйна, решающим фактором стало не только их прошлое сотрудничество над экшеном «Рэмпейдж», где Штикель выступил одним из сценаристов, но и его творческие идеи: «Именно так мы ведем дела с авторами. Подход Адама к киновселенной DC и моему персонажу невероятно впечатляющий, его видение великолепно. И да, мы отлично поработали над “Рэмпейдж”». Также Скала заверил, что грядущий фильм представит «сложную и суровую» версию титульного антигероя.

Согласно последним данным, дебют Джонсона в образе Чёрного Адама состоится в сиквеле «Отряда самоубийц», где он появится в небольшом эпизоде. Изначально планировалось, что Адам станет центральным антагонистом в «Шазаме», но затем от этой идеи отказались, и теперь персонаж получит свою сольную картину.

Впервые суперзлодей Чёрный Адам появился в комиксах серии «Marvel Family» в 1945 году. Затем, уже в 1970-х, претерпел перезапуск в рамках линейки «Shazam!», посвящённой историям о Капитане Марвеле (позднее стал известен как Шазам). Там Чёрный Адам изображался как древнеегипетский предшественник Капитана Марвела, обладающий теми же магическими сверхсилами, по имени Тет Адам. Дожив до современности, Адам снова бросил вызов Шазаму и его соратникам. Иногда он также выступал в качестве врага Супермена. В начале 2000-х Джефф Джонс, Дэвид Гойер и другие авторы переписали образ Чёрного Адама, сделав его антигероем, пытающимся очистить своё имя.

Имена режиссеров, других участников каста и дату релиза Warner Bros. и New Line пока что не сообщают.