Стройка маньяка

Мэтт Диллон на новом кадре из детективного триллера «Дом, который построил Джек» от режиссера Ларса фон Триера. Компанию актеру составят Ума Турман, Бруно Ганц, Райли Кио, Эд Спелирс, Шавон Фэллон и Софи Граболь.

Действие сюжета ленты развернется в Вашингтоне и будет посвящено 12 годам из жизни серийного убийцы Джека (Мэтт Диллон), который сам же и поведает свою историю от первого лица.



«Такого фильма о серийных убийцах вы еще не видели», – заявляет Луиз Вест, продюсер Zentropa. «Ларс собирается видоизменять фильм между периодами съемок, потому что по завершению он начнет работать над монтажом ленты и постарается по-разному скомбинировать сцены убийств».



Вест поясняет, что Триер хочет использовать различные техники съемки для соединения нескольких историй убийств: «Он называет их “пятью инцидентами”, по сути являющимися делами об убийствах, между которыми Ларс сделает несколько отступлений и с их помощью соберет воедино сюжет, как это было в “Нимфоманке”».



Премьера «Дома, который построил Джек» запланирована на 2018 год.