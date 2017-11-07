Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Что же ты за тварь?!
10 галлюциногенных кинозлодеев
Очень плохие папочки.
12 звезд кино, которых не назовешь образцовыми отцами
Самые многообещающие фильмы ноября 2015 года.
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы ноября 2015 года
История Большого взрыва.
20 лучших американских телесериалов 2000-х
«Оскары» 2016 года.
28 основных претендентов на ключевые награды Киноакадемии
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Стройка маньяка

07.11.2017 14:30
Стройка маньяка

Мэтт Диллон на новом кадре из детективного триллера «Дом, который построил Джек» от режиссера Ларса фон Триера. Компанию актеру составят Ума ТурманБруно ГанцРайли КиоЭд Спелирс, Шавон Фэллон и Софи Граболь.

Действие сюжета ленты развернется в Вашингтоне и будет посвящено 12 годам из жизни серийного убийцы Джека (Мэтт Диллон), который сам же и поведает свою историю от первого лица.

«Такого фильма о серийных убийцах вы еще не видели», – заявляет Луиз Вест, продюсер Zentropa. «Ларс собирается видоизменять фильм между периодами съемок, потому что по завершению он начнет работать над монтажом ленты и постарается по-разному скомбинировать сцены убийств».

Вест поясняет, что Триер хочет использовать различные техники съемки для соединения нескольких историй убийств: «Он называет их “пятью инцидентами”, по сути являющимися делами об убийствах, между которыми Ларс сделает несколько отступлений и с их помощью соберет воедино сюжет, как это было в “Нимфоманке».

Премьера «Дома, который построил Джек» запланирована на 2018 год.

 


 1

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Новости по теме

26.10.2017
Мэтт Диллон на первом кадре из нового фильма Ларса фон Триера.
07.03.2017
Ума Турман пополнила состав новой ленты Ларса фон Триера.
11.02.2017
Кадр из нового фильма Ларса фон Триера.
27.12.2016
Постеры нового фильма Ларса фон Триера.
24.12.2016
Первый постер нового фильма Ларса фон Триера.

Свежие рецензии


Главное

Темная справедливость
06.11
Темная справедливость
12 фильмов, в которых злодеи правы
Умереть не встать
05.11
Умереть не встать
10 лучших голливудских картин, в которых злодей убивает главного героя
О женщинах либо хорошо, либо ничего
04.11
О женщинах либо хорошо, либо ничего
11 звезд Голливуда, обвиненных в сексистских высказываниях
С места в карьер
03.11
С места в карьер
10 самых кассовых режиссерских кинодебютов
Тяга к подвигам
02.11
Тяга к подвигам
12 режиссеров, которым стоит попробовать себя в комикс-экранизациях
Гибель богов
31.10
Гибель богов
10 фильмов, использующих элементы скандинавской мифологии
Ужас без конца
30.10
Ужас без конца
15 лучших хоррор-сериалов, идущих сейчас в эфире
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 уловок, которыми Голливуд заманивал нас в кинотеатры в 2015 году 10 уловок, которыми Голливуд заманивал нас в кинотеатры в 2015 году
10 семейных и подростковых фильмов, в которых встречается обнаженка 10 семейных и подростковых фильмов, в которых встречается обнаженка
12 фильмов, подвергнутых самым нелепым зрительским бойкотам 12 фильмов, подвергнутых самым нелепым зрительским бойкотам
20 молодых актрис, подающих большие надежды 20 молодых актрис, подающих большие надежды
15 актеров, попробовавших себя в большой политике 15 актеров, попробовавших себя в большой политике
10 альтернативных финалов известных фильмов 10 альтернативных финалов известных фильмов

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть