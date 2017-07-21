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Сухим из воды

21.07.2017 18:00
Сухим из воды

Несколько свежих кадров из криминальной комедии «Везунчик Логан» от режиссера Стивена Содерберга. Роли в проекте исполнили Дэниэл Крэйг, Адам Драйвер, Ченнинг Татум, Хилари Суэнк, Сет МакФэрлэйн, Кэтрин Хейгл, Себастьян Стэн и Брайан Глисон.

Сюжет картины рассказывает о двух братьях – Джимми (Татум) и Клайде (Адам Драйвер), решивших провернуть хитрое ограбление, использовав гонки Coca-Cola 600 в Северной Каролине как прикрытие.

Российская премьера ленты запланирована на 7 сентября.

 

 

 

 

 

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