Сухим из воды

08:00Их не догонят!
10 самых сексапильных экранных лесбиянок и бисексуалок
Несколько свежих кадров из криминальной комедии «Везунчик Логан» от режиссера Стивена Содерберга. Роли в проекте исполнили Дэниэл Крэйг, Адам Драйвер, Ченнинг Татум, Хилари Суэнк, Сет МакФэрлэйн, Кэтрин Хейгл, Себастьян Стэн и Брайан Глисон.
Сюжет картины рассказывает о двух братьях – Джимми (Татум) и Клайде (Адам Драйвер), решивших провернуть хитрое ограбление, использовав гонки Coca-Cola 600 в Северной Каролине как прикрытие.
Российская премьера ленты запланирована на 7 сентября.
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