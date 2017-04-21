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Сумеречная зона

21.04.2017 10:50
Сумеречная зона

Канал FOX анонсировал возвращение культового sci-fi сериала «Секретные материалы», который получит 11 сезон. Премьера продолжения теледрамы запланирована на конец 2017-начало 2018 года.

Новый сезон будет состоять уже из 10 эпизодов, исполнительным продюсером снова выступит Крис Картер, а к образам агентов ФБР Фокса Малдера и Даны Скалли вернутся Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон. Съемки 11 сезона «Секретных материалов» стартуют этим летом.

 

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