Сумеречная зона

Канал FOX анонсировал возвращение культового sci-fi сериала «Секретные материалы», который получит 11 сезон. Премьера продолжения теледрамы запланирована на конец 2017-начало 2018 года.

Новый сезон будет состоять уже из 10 эпизодов, исполнительным продюсером снова выступит Крис Картер, а к образам агентов ФБР Фокса Малдера и Даны Скалли вернутся Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон. Съемки 11 сезона «Секретных материалов» стартуют этим летом.