Суть Брока

Планы Sony на собственную «паучью» киновселенную, куда на данный момент входят «Веном» и лента о Чёрной Кошке с Серебряным Соболем, по-прежнему остаются туманными. Variety пообщались с режиссерами двух грядущих кинокомиксов студии, выведав некоторые подробности об их фильмах.

По словам постановщицы Джины Принс-Байтвуд, которой Sony доверили проект с названием «Silver & Black», вдохновением для нее послужили картины «Тельма и Луиза» и «Успеть до полуночи»: «Я бы хотела рассказать историю о двух женщинах с нелегкой судьбой, которые ведут войну между собой, но при этом не могут выжить друг без друга». Датой релиза и актрисами на роли Чёрной Кошки и Серебряного Соболя фильм еще не обзавелся.

Режиссер же сольного «Венома», Рубен Фляйшер, утверждает, что ему интересно снять нечто в духе хорроров Джона Карпентера и Дэвида Кроненберга: «Меня всегда тянуло скорее к антигероям, чем к супергероям. Веному присуща некоторая мрачность и остроумие, именно это и привлекает меня в нем. Вместе Эдди Брок и Симбиот превращаются в третье существо, которым, по сути, и является Веном».

Заглавную роль в фильме исполнит Том Харди. Главным антагонистом выступит Карнаж, также сообщается о появлении в «Веноме» супруги Эдди Брока, Энн Вейинг, одно время выступавшей в качестве носителя Симбиота. Над сценарием трудятся Джефф Пинкер и Скотт Розенберг, переписывающие скрипт Данте Харпера («Чужой: Завет»). Старт съемок блокбастера ожидается этой осенью, премьера намечена на 5 октября 2018 года.