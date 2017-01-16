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Сын Циклопа

16.01.2017 18:00
Сын Циклопа

Если вы надеялись, что во второй части «Дэдпула» сценаристы подробно расскажут об истории происхождения Кэйбла, то зря. По словам Ретта Риса и Пола Верника, уделять много внимания запутанной судьбе мутанта они не будут ‒ двухчасового фильма для нее попросту не хватит.

«У Кэйбла слишком запутанное прошлое и еще более запутанная история происхождения, поэтому мы не будем о них упоминать. Никаких тайн там нет, просто все эти повороты с клонированием, путешествиями во времени и прочим… Разве их можно уместить в два часа?», ‒ говорит Верник.

«Думаю, мы оставим только самую суть Кэйбла. Конечно, всё будет аутентично и близко оригинальной версии, но не ждите включения в сюжет всех 18 тысяч деталей его биографии ‒ с ними вы можете ознакомиться в Википедии», ‒ добавил Рис.

Согласно комиксам, Кэйбл ‒ альтер-эго Натана Саммерса, сына Скотта Саммерса (Циклоп из Людей Икс) и клона Джины Грэй по имени Маделин Прайор. Мистер Синистер планировал использовать Кэйбла для уничтожения Апокалипсиса, но последний узнал об этом и заразил Натана смертоносным техноорганическим вирусом. Спасти Кэйбла смогла его старшая сестра Рэйчел Саммерс, живущая в альтернативной реальности, которая переместила Натана в будущее и клонировала его.

На данный момент актер на роль Кэйбла так и не утвержден, что существенно мешает написанию сценария, жалуется Верник: «Нам необходимо правильно задать тон, но, к сожалению, это невозможно, пока мы не узнаем, под кого пишем скрипт. Обычно сценарии создаются без оглядки на каст, но с сиквелами всё иначе, поэтому мы продолжим писать и оттачивать его только тогда, когда актер будет утвержден».

Режиссерское кресло занимает Дэвид ЛейтчДжон Уик»). Во второй части к болтливому наемнику также присоединится Домино и мутанты из оригинальной ленты: Колосс со Сверхзвуковой Боеголовкой. Бюджет сиквела, как сообщил Райан Рейнольдс, будет почти таким же, как и у первой части. Мировая премьера «Дэдпула 2» намечена на 2018 год.

 

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