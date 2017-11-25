Наверх
Фильмы 2017 Тор: Рагнарёк Фиксики: Большой секрет Убийство в Восточном экспрессе Лига справедливости Коматозники Здравствуй, папа, Новый год! 2 Легенда о Коловрате
Ошибочка вышла.
12 актеров, отказавшихся от судьбоносных ролей
Килограммы карьеры.
10 голливудских актрис, которые заметно менялись в весе
Открытки к празднику.
8 фильмов для встречи Дня Победы
Код доступа.
12 опаснейших киберпреступников в кино
Кинопремьеры месяца. Июль.
10 главных фильмов июля 2017 года
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Тень попутчика

25.11.2017 16:40
Тень попутчика

Два свежих постера экшн-триллера «Пассажир» с Лиамом Нисоном в главной роли. Режиссером ленты выступил Хауме Кольет-Серра («Ночной беглец», «Воздушный маршал»), в касте также значатся Патрик Уилсон, Вера Фармига и Сэм Нилл.

Непритязательный страховой агент Майкл Вульрих каждый день едет на работу одним и тем же маршрутом на пригородном поезде в компании уже давно знакомых лиц. Во время одной из таких поездок он встречается с таинственной попутчицей, предлагающая ему поучаствовать в странном эксперименте, за который герой получит $75 000 Майклу нужно найти определенного пассажира на его поезде, однако он даже не подозревает, в какой смертельный заговор его втянули. У Вульриха есть только одна остановка, чтобы принять решение, и единственный шанс из тысячи победить.

Российская премьера «Пассажира» запланирована на 8 марта 2018 года.

 

 


 4

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

В бой идут одни старики. 12 возрастных актеров, продолжающих сниматься в боевиках (Евгений Ухов, Film.ru)
04.03.2017
Евгений Ухов, Film.ru

В бой идут одни старики

«Война – дело молодых…» - пел когда-то знаменитый рокер, и с этим утверждением трудно спорить. Действительно активные действия требуют от исполнителя неуемной энергии,...  →
Чем бы дитя ни тешилось…. 15 необычных хобби звезд кино (Евгений Ухов, Film.ru)
02.05.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Чем бы дитя ни тешилось…

«Когда остаются игрушки одни, во что, интересно, играют они?» - спрашивали герои детского мультфильма. Мы немного переиначим эту фразу и спросим, а чем занимаются актеры в то время,...  →
Общество «Трудовые резервы». 13 актеров, выдающих по несколько фильмов в год (Евгений Ухов, Film.ru)
15.10.2015
Евгений Ухов, Film.ru

Общество «Трудовые резервы»

Современный кинопроцесс – дело небыстрое… В результате даже самые любимые публикой актеры появляются всего в 2, иногда в 3 фильмах за год. Но это обычные актеры. Мы же собрали для вас...  →
Лиам Нисон отправляется в полет. На съемках «Воздушного маршала» (Оуэн Уильямс, Empire)
11.03.2014
Оуэн Уильямс, Empire

Лиам Нисон отправляется в полет

За последние годы Лиам Нисон дважды сыграл бога – в «Хрониках Нарнии» и в «Гневе титанов». И, кажется, ему понравилось витать в облаках  →
Всегда нужно делать свою работу качественно. Интервью с Лиамом Нисоном (Ксения Прилепская, Empire)
19.04.2012
Ксения Прилепская, Empire

Всегда нужно делать свою работу качественно

Накануне выхода в прокат блокбастера «Морской бой», Лиам Нисон рассказал о своих коллегах по фильму, военной форме и глобализации  →
показать еще

Новости по теме

08.11.2017
Лиам Нисон и Вера Фармига на кадрах из триллера «Пассажир».
24.10.2017
Новый трейлер триллера «Пассажир» с Лиамом Нисоном.
04.03.2017
Лиам Нисон сыграет в драме «Вдовы» с Виолой Дэвис.
26.12.2016
Локализованный постер «Голоса монстра» с Лиамом Нисоном.
19.12.2016
Четвертой части «Заложницы» не будет, обещает Нисон.

Свежие рецензии


Главное

Тут и сказочке конец…
08:00
Тут и сказочке конец…
15 кинофраншиз, которые завершились в 2017 году
Свет в конце туннеля
24.11
Свет в конце туннеля
10 лучших фильмов и сериалов о загробных мирах
Опять эта неизвестность…
23.11
Опять эта неизвестность…
10 вопросов, которые остались в «Лиге справедливости» без ответа
Голыми руками
20.11
Голыми руками
13 лучших экранных супергероев, не имеющих суперспособностей
Обмани меня!
19.11
Обмани меня!
10 лучших трейлеров разочаровавших картин
Один в поле не воин
18.11
Один в поле не воин
13 молодых звезд, чья карьера закатилась после финала франшиз
Пустые траты
17.11
Пустые траты
10 самых нелепых примеров использования компьютерных эффектов в кино
 

Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

Итоги года: 15 лучших экшн-сцен 2015 года Итоги года: 15 лучших экшн-сцен 2015 года
10 самых значимых киноролей Дэвида Боуи 10 самых значимых киноролей Дэвида Боуи
11 самых отвратительных кинопоцелуев 11 самых отвратительных кинопоцелуев
11 голливудских звезд, избавившихся от зависимостей 11 голливудских звезд, избавившихся от зависимостей
20 самых опасных кинозлодеев из стран бывшего СССР 20 самых опасных кинозлодеев из стран бывшего СССР
12 фантастических фильмов, предсказывающих ближайшее будущее 12 фантастических фильмов, предсказывающих ближайшее будущее

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть