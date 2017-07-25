Титан-садист

Один из режиссеров эпического блокбастера «Мстители: Война бесконечности», Джо Руссо, поведал порталу Comicbook о своем видении главного суперзлодея фильма – Таноса, сравнив персонажа Джоша Бролина с Дартом Вейдером.

По словам Руссо, Танос наверняка запомнится зрителям как один из лучших кинозлодеев всех времен благодаря безжалостным и садистским чертам своего характера: «Ставки невероятно высоки. С самого начала я хотел сделать из Таноса Дарта Вейдера нового поколения. Он потрясающе сильный и насыщенный персонаж. Социопат. Он не берет пленных. Думаю, зрители должны как следует подготовить себя, перед тем как идти смотреть эти фильмы».

В то время как Мстители и их союзники продолжают защищать мир от невероятных угроз, из космических теней возникает новая опасность в лице безумного титана Таноса. Печально известный на всю галактику деспот собирается завладеть всеми шестью Камнями Бесконечности – артефактами невообразимой мощи, чтобы перекроить реальность в соответствии со своей извращенной волей. Всё, ради чего на протяжении многих лет сражались Мстители, привело к этому кульминационному моменту, ведь судьба Земли и всего существующего никогда не была настолько неопределенной.

Помимо шестерки героев из одноименной команды в «Войне бесконечности» поучаствуют Стражи Галактики (Звёздный Лорд, Гамора, Небула, Ракета, Дракс и Грут), Мантис, Алая Ведьма, Вижн, Зимний Солдат, Капитан Марвел (дебют Бри Ларсон в киновселенной), Доктор Стрэндж, Ник Фьюри, Вонг, Чёрная Пантера и Человек-паук.

Релиз супергеройского экшена Марвел ожидается 3 мая 2018 года.