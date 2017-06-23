Наверх
Фильмы 2017 Чудо-Женщина Спасатели Малибу Нелюбовь Мумия Тачки 3 Трансформеры: Последний рыцарь Гадкий я 3 Человек-паук: Возвращение домой
И смех, и свадьба.
20 лучших романтических комедий
Ужас с продолжением.
14 будущих хоррор-сиквелов
Молодые стрелки.
11 лучших вестернов XXI века
И после смерти мне не обрести покой.
13 актеров, смерть которых стала частью сценариев
Иногда они возвращаются.
10 камео мертвых персонажей
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Трагедия Джеффа

23.06.2017 12:20
Трагедия Джеффа

Вышел первый трейлер драмы «Сильнее», основанной на реальных событиях. В центре внимания находится история 27-летнего Джеффа Баумана (Джейк Джилленхол), который стал жертвой теракта на Бостонском марафоне и потерял свои ноги.

В 2013-м году Джефф, простой болельщик из Бостона, ждал на финише марафона свою возлюбленную, когда взорвались бомбы, убившие троих и травмировавшие еще 260 человек, а самого Баумана лишившие обеих ног. Теперь парень вынужден бороться с последствиями полученной травмы, разделившей его жизнь на «до» и «после», параллельно помогая полиции в поиске виновных в произошедшем террористов.

Режиссером ленты выступил Дэвид Гордон ГринДжордж Вашингтон», «Наш бренд – кризис»). В актерский состав также вошли Татьяна Маслани, Клэнси Браун, Миранда Ричардсон и другие.

Американский релиз «Сильнее» ожидается 22 сентября, дата российской прмьеры еще не назначен.

 
 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

У вас товар, у нас купец. 13 самых завидных женихов Голливуда (Евгений Ухов, Film.ru)
05.11.2016
Евгений Ухов, Film.ru

У вас товар, у нас купец

Мужчины имеют перед женщинами существенное преимущество – они и расцветают позже, и стареют гораздо привлекательнее. Но это вовсе не значит, что созревает такой «фрукт» только к...  →
Белые начинают и выигрывают. 15 самых известных белых актеров, сыгравших персонажей другой расы (Евгений Ухов, Film.ru)
11.04.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Белые начинают и выигрывают

Казалось бы, с завершением церемонии награждения премиями Американской киноакадемии тема белого большинства в Голливуде плавно сошла на нет, однако окончательная точка в столь щепетильном вопросе...  →
С золотой ложкой наперевес. 20 актеров, пришедших в кино обеспеченными людьми (Евгений Ухов, Film.ru)
01.06.2016
Евгений Ухов, Film.ru

С золотой ложкой наперевес

Газеты и журналы любят рассказывать истории о тех людях, которые добились успеха, начиная с абсолютного нуля. А что прикажете делать тем, кого судьба обласкала в самом начале их жизненного пути,...  →
Мал, да удал!. 15 звезд, превзошедших успех своих старших братьев и сестер (Евгений Ухов, Film.ru)
06.07.2015
Евгений Ухов, Film.ru

Мал, да удал!

Что вы знаете о страданиях, если вам никогда не довелось быть младшим братом или сестрой? Это только кажется, что родители больше любят младшеньких и им достается все самое лучшее…  →
Музыкальная пауза: Актерские камео. Актерские камео в музыкальных клипах (Роман Филин, Film.ru)
17.06.2015
Роман Филин, Film.ru

Музыкальная пауза: Актерские камео

Когда актеры играют в музыкальном видео главную роль или вовсе являются единственным действующим лицом, это, конечно, интересно. Но не менее приятно узнать в клипе своего любимого актера в...  →
показать еще

Новости по теме

06.06.2017
Джилленхол сыграет пилота в фильме о Второй мировой войне.
13.05.2017
Бенедикт Камбербэтч и Джейк Джилленхол сыграют в триллере.
21.01.2017
Претенденты на главную роль в «Корпусе Зеленых Фонарей».
02.06.2016
Джилленхол в экранизации «The Division».
23.03.2016
Как Джейк Джилленхол пробовался на роль хоббита Фродо.

 

Свежие рецензии


Главное

Как рабы на галерах
08:00
Как рабы на галерах
10 режиссеров, которые дольше всего работали над киноциклами
Дальше без меня
22.06
Дальше без меня
10 грядущих сиквелов, потерявших оригинальных актеров
Бог их всех ненавидит
20.06
Бог их всех ненавидит
10 фильмов со звездами панк- и метал-сцены
Верная ставка
19.06
Верная ставка
10 грядущих картин, которым по силам собрать миллиард долларов
Смерти вопреки
18.06
Смерти вопреки
10 лучших мелодрам о смертельно больных молодых людях
Водитель не нужен
17.06
Водитель не нужен
12 лучших одушевленных машин в кино
Лучше жевать, чем говорить
16.06
Лучше жевать, чем говорить
10 скандалов, вызванных постами кинознаменитостей в соцсетях
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

12 изображений преисподней в кинематографе 12 изображений преисподней в кинематографе
13 трагедий на съемочной площадке 13 трагедий на съемочной площадке
7 кинофильмов, снимавшихся без законченного сценария 7 кинофильмов, снимавшихся без законченного сценария
20 экшен-звезд прошлого, которым (не) место в «Неудержимых» 20 экшен-звезд прошлого, которым (не) место в «Неудержимых»
8 киносиквелов, не сумевших добраться до экрана 8 киносиквелов, не сумевших добраться до экрана
11 фильмов, нарушающих собственные правила 11 фильмов, нарушающих собственные правила

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть