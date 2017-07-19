Травма Баумана

Драма «Сильнее» с Джейком Джилленхолом в главной роли обзавелась свежим постером. Сюжет фильма основан на реальных событиях и рассказывает о 27-летнем Джеффе Баумане, который стал жертвой теракта на Бостонском марафоне и потерял свои ноги.

В 2013-м году Джефф, простой болельщик из Бостона, ждал на финише марафона свою возлюбленную, когда взорвались бомбы, убившие троих и травмировавшие еще 260 человек, а самого Баумана лишившие обеих ног. Теперь парень вынужден бороться с последствиями полученной травмы, разделившей его жизнь на «до» и «после», параллельно помогая полиции в поиске виновных в произошедшем террористов.

Режиссером ленты выступил Дэвид Гордон Грин («Джордж Вашингтон», «Наш бренд – кризис»). В актерский состав также вошли Татьяна Маслани, Клэнси Браун, Миранда Ричардсон и другие.

Американский релиз «Сильнее» ожидается 22 сентября, дата российской премьеры еще не назначен.