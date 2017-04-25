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Тряхнув телом

25.04.2017 17:40
Тряхнув телом

Персонажные постеры комедии «Очень плохие девчонки» с участием Скарлетт Йоханссон, Джиллиан БеллИланы Глейзер, Кейт МакКиннон и Зои Кравиц. По сюжету, героини устроили развязный девичник в Майами, который завершился случайным убийством стриптизера.

Сценарий фильма, написанный Люсией Аньелло и Полом Даунсом, представляет собой микс из «Мальчишника в Вегасе» и «Уик-энда у Берни». Пятеро бывших однокурсниц, не видевших друг друга 10 лет, снимают пляжный дом в Майами, чтобы устроить безумную вечеринку. Однако в процессе веселья девушки случайно убивают стриптизера, и теперь им срочно нужно придумать, как замять инцидент.

В широком прокате отвязная комедия окажется 13 июля.

 

 

 

 

 

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