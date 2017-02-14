Тыква и монеты

Подоспела вторая часть короткометражки «Команда Тора» от Тайки Вайтити, объясняющей, чем занимался Тор в Австралии, пока Железный Человек и Капитан Америка выясняли отношения в «Первом мстителе: Противостояние». Теперь Крис Хемсворт в образе асгардского супергероя и его сосед Дэрил (Дэйли Пирсон) будут решать, чем платить за квартиру.

Релиз новой картины о Торе с участием Марка Руффало, Тома Хиддлстона, Кейт Бланшетт, Бенедикта Камбербэтча, Карла Урбана, Тессы Томпсон, Джеффа Голдблюма и Сэма Нилла ожидается 2 ноября.