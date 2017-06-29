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Убойный трек

29.06.2017 13:30
Убойный трек

Очередной постер и отрывок из ураганного боевика «Малыш на драйве» режиссера Эдгара Райта. В актерский состав ленты вошли Ансель Элгорт, Кевин СпейсиДжейми ФоксЛили Джеймс, Джон Бернтал, Эйза Гонсалес и Джон Хэмм.

Юный водитель по кличке «Малыш» (Ансель Элгорт) работает на профессиональных грабителей банков. В один момент он внезапно оказывается втянутым в одно из ограблений, которое, к его глубокому сожалению, выходит из-под контроля, и все начинает идти совсем не по плану.

На российские экраны фильм попадет 24 августа.

 

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