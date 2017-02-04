Ученые на Марсе

Новый тизер космического триллера «Живое», действие сюжета которого разворачивается на Марсе. Режиссером выступил Даниэль Эспиноса («Код доступа "Кейптаун"»), а в касте задействованы Джейк Джилленхол, Райан Рейнольдс и Ребекка Фергюсон.

Члены экипажа международной космической станции находятся на грани одного из самых важных открытий в человеческой истории. Изучая собранные на поверхности Марса образцы, астронавты обнаруживают первые доказательства существования внеземной жизни на Красной планете – один из образцов содержит большой одноклеточный организм. Но дальнейшие исследования приводят к непредвиденным и смертельно опасным последствиям, ведь найденная форма жизни оказывается намного более разумной, чем кто-либо ожидал.

В актерский состав ленты также вошли Ольга Дыховичная, Хироюки Санада, Эрион Бакаре и Александр Нгуйен. Сценарий написали Ретт Рис и Пол Верник (дилогия «Дэдпул»). Российская премьера «Живого» намечена на 23 марта.