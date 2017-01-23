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Ученый детектив

23.01.2017 17:09
Ученый детектив

Порция фотографий со съемок байопика «Война токов» с участием Бенедикта Камбербэтча в образе изобретателя Томаса Эдисона. Продюсирует ленту Тимур Бекмамбетов, а в состав также вошли Том Холлэнд, Майкл Шеннон, Николас Холт и Кэтрин Уотерстон.

В конце XIX-го века потребность в электричестве выросла настолько, что в США развернулась настоящая битва за поставку электроэнергии. Знаменитые изобретатели Томас Эдисон (Камбербэтч) и Джордж Вестингауз (Шеннон) представляли две соперничающих компании, и их патентная война гремела на весь мир. Это противостояние получило название «Война токов», из-за того, что Эдисон продвигал постоянный ток, а Вестингауз – переменный.

Холт исполняет роль другого легендарного ученого-изобретателя, Никола Теслы, а Кэтрин Уотерстон достался образ жены Вестингауза. Режиссерское кресло занимает Альфонсо Гомез-Реджон («Я, Эрл и умирающая девушка»), а за сценарий отвечает Майкл Митник («Винил»). Продюсерами, помимо Бекмамбетова, выступают Гарретт Баш и Стивен Зэйллиан.

Дата релиза «Войны токов» на данный момент неизвестна.

 

 

 

 

 

 

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