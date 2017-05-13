Учитель Нуидис

Уиллем Дефо прибыл в Австралию на съемки блокбастера DC «Аквамен», где актер появится в образе персонажа по имени Нуидис Валко ‒ наставника и помощника Аквамена, вновь сыгранного Джейсоном Момоа.

Артур Карри (Джейсон Момоа) был сыном работника маяка по имени Том Карри (Темуэра Моррисон) и женщины по имени Атланна (Николь Кидман). Артур уже в подростковом возрасте демонстрировал невероятную силу и скорость, а также возможность дышать под водой и разговаривать с рыбами. Будучи при смерти, Атланна раскрыла мальчику правду: она была королевой Атлантиды, находившейся в изгнании, и пообещала, что однажды Артур станет правителем семи морей. Его отец дал ему образование и научил управлять своими возможностями, что в конечном итоге помогло ему стать героем по имени Аквамен.

Режиссерское кресло супергеройского экшена занимает Джеймс Ван. Автором сценария выступил Уилл Билл, написавший скрипт по сюжету самого Вана и Джеффа Джонса. Эмбер Хёрд исполнит роль Меры – королевы Атлантиды и супруги героя Момоа, а Дольф Лундгрен – короля Нерея, правителя подводного царства Ксебел, который мечтает убить Аквамена, а также имеет свои виды на Меру. Патрик Уилсон сыграет суперзлодея Орма Мариуса (или Повелителя Океанов), сводного брата Аквамена, стремящегося свергнуть Артура и узурпировать трон. Роль еще одного антагониста по имени Чёрная Манта исполнит Яхья Абдул-Марин II.

На российских экранах «Аквамен» окажется 20 декабря 2018 года.