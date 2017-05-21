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Улицы Стрелка

21.05.2017 00:30
Улицы Стрелка

Empire выложили свежий кадр из «Темной Башни» – экранизации цикла романов Стивена Кинга, с участием Идриса Эльбы в образе стрелка Роланда Дискейна и Тома Тэйлора, играющего Джейка Чеймберза.

Сюжет посвящен стрелку Роланду Дискейну — последнему члену древнего рыцарского ордена стрелков. Как и в литературном первоисточнике, речь пойдет о поисках легендарной Тёмной башни, способной удержать этот мрачный мир от полного погружения в хаос и тьму. Основная сюжетная линия лежит вокруг длительного похода по постапокалиптическому миру, напоминающему Америку старого Запада, в котором присутствует магия. Приключения Роланда и его спутников включают в себя посещение и других миров, и временных эпох, например, Нью-Йорк XX века и опустошенный пандемией гриппа мир «Противостояния». Роланд уверен, что, если он дойдёт до центра всех миров, до Тёмной Башни, он сможет подняться на её верхний уровень, чтобы увидеть, кто управляет всем Мирозданием и, возможно, восстановить порядок мира.

Режиссером ленты стал Николай Арсель («Королевский роман»), он же приложил руку к сценарию вместе с Акивой ГолдсманомАндерсом Томасом Йенсеном и Джеффом Пинкером. Каст также составляют Мэттью МакКонахи (главный злодей – Человек в Чёрном), Джеки Эрл Хейли (исполняет роль бесстрашного лидера вампиров – Сайра), Кэтрин Уинник и Эбби Ли.

В широком прокате «Тёмная Башня» окажется 4 августа.

 

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