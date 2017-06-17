Умер режиссер Джон Эвилдсен

В возрасте 81 года скончался американский режиссер Джон Дж. Эвилдсен, известный по работе над фильмами «Парень-каратист» и «Рокки», за которого постановщик получил премию «Оскар». Причиной смерти Эвилдсена стала продолжительная борьба с раком поджелудочной железы.

Режиссер дебютировал в кино в 1970 году с лентой «Джо». Несколько лет спустя Эвилдсен снял драму «Спасите тигра» с участием Джека Леммона, удостоенного за роль в картине своего второго и последнего «Оскара».

Настоящая известность пришла к Джону Эвилдсену после выхода спортивной ленты «Рокки» в 1976 году, получившей сразу три премии Киноакадемии и запустившей целую франшизу, к которой режиссер вернулся в 1990 году, поставив «Рокки V». В им же созданной серии фильмов «Парень-каратист» Эвилдсен срежиссировал первые три части.

Среди других значимых работ постановщика выделяются триллер «Формула» с Марлоном Брандо, комедийная лента «Соседи» (последняя роль Джон Белуши) и драма «Держись за меня» с участием Моргана Фримана. Финальной картиной Джона Эвилдсена стал боевик «Инферно» 1999 года, в котором сыграли Жан-Клод ван Дамм и звезда франшизы «Парень-каратист» Пэт Морита.