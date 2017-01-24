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Усы Баки

24.01.2017 21:13
Усы Баки

Марго Робби и Себастьян Стэн на съемочной площадке байопика «Я, Тоня» об фигуристке Тоне Хардинг. Спортивная карьера героини оказывается под вопросом, когда её бывший муж решает устроить нападение на соперницу Тони.

Несмотря на успешную карьеру фигуристки (двадцатилетняя Хардинг стала первой женщиной, выполнившей тройной аксель в короткой программе, два тройных акселя на одном соревновании и каскад с тройным акселем), прославилась Тоня после громкого скандала с нападением на спортсменку Нэнси Керриган в 1994 году. Бывший муж Хардинг, Джефф Гиллоули, вместе с телохранителем Шоуном Экардтом нанял Шейна Стэнта сломать правую ногу Керриган, чтобы она не смогла конкурировать на зимних Олимпийских играх в Лиллехаммере. Из-за распространившихся по всему миру слухов, Хардинг вскоре оказалась в гуще криминальной истории.

Режиссерское кресло досталось Крэйгу ГиллеспиЛарс и настоящая девушка»), автором сценария выступил Стивен РоджерсP.S. Я люблю тебя»). В актерский состав также вошли Эллисон Дженни и Эми Фокс. Релиз биографической драмы ожидается в 2018 году.

 

 

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