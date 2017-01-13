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Усы детектива

13.01.2017 20:10
Усы детектива

Порция свежих фотографий со съемок триллера «Лабиринт», где Джонни Депп исполняет роль детектива, расследующего неоднозначное дело об убийстве знаменитых рэперов Тупака Шакура и Бигги Смоллза

Сценарий фильма основан на книге «LAbyrinth» Рэндэлла Салливана ‒ журналистском исследовании, описывающем версию событий, выдвинутую детективом из Лос-Анджелеса по имени Рассел Пул (Депп). Форест Уитакер воплотит образ журналиста, помогающего Пулу вести расследование.

Как утверждает детектив, в убийстве Тупака был замешан его искавший выгоды друг и со-основатель лейбла Death Row Records Шуг Найт, также сотрудничавший с Лос-Анджелесским отделом полиции и конкретно офицером Дэвидом Мэком, которому он позднее заказал убийство Бигги Смоллза.

Режиссерское кресло занимает Брэд ФурманЛинкольн для адвоката», «Афера под прикрытием»), над сценарием работал Кристиан Контрерас. Дата выхода «Лабиринта» в прокат пока что не уточняется.

 

 

 

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