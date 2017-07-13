Уважение мастера

Российская мистическая лента «Гоголь. Начало» получила главный приз в номинации «Иностранный проект» на фестивале The Indie Gathering International Film Festival в США. Победителя определило жюри во главе с режиссером Джоном Ву, известным по работе над картинами «Наемный убийца», «Без лица», «Миссия невыполнима 2» и «Час расплаты».

«Очень приятно, что наш проект уже во второй раз получил международное признание. Это дает нам уверенность, что мы движемся в правильном направлении», ‒ заявил продюсер фильма, генеральный директор телеканала ТВ-3 Валерий Федорович.

Действие сюжета «Гоголя» разворачивается в первой половине XIX века. Близ полтавского села Диканька происходят жуткие и загадочные убийства. К их расследованию привлекают знаменитого следователя Якова Петровича Гуро (Олег Меньшиков). За несколько дней до отбытия из столицы в богом забытую деревню, Гуро знакомится с молодым писарем Николаем Гоголем (Александр Петров), который помогает ему раскрыть убийство знатной дамы. Заинтригованный странными обмороками и видениями Гоголя, Яков Петрович берет Николая Васильевича с собой в Диканьку и, как покажет время, не напрасно. Юный Гоголь даже не догадывается, что вскоре ему предстоит вступить в смертельную схватку с неведомой силой, встретить свою первую любовь и написать одну из самых удивительных книг в истории русской литературы.

Режиссером ленты выступил Егор Баранов («Иерей-Сан», «Соловей-разбойник»). В актерском составе также значатся Евгений Стычкин, Таисия Вилкова, Артём Ткаченко, Юлия Франц, Ян Цапник, Евгений Сытый, Сергей Бадюк, Артём Сучков, Павел Деревянко, Марта Тимофеева и другие.

В широком прокате «Гоголь. Начало» стартует с 31 августа.