Уже не торт

Хотя Мэттью МакКонахи не раз сообщал о своем желании снова сняться в «Настоящем детективе», его коллега по первому сезону Вуди Харрельсон заявил, что не планирует больше появляться в сериале.

«Я не буду этого делать, нет. Потому что в первый раз всё зашло слишком хорошо, а если мы вернемся, то не услышим ничего кроме “Ну нет, это не то! До первого сезона не дотягивает. Тогда, парни, вы были крутыми, а теперь…”. Даже слышать не хочу ничего подобного», ‒ говорит Харрельсон.

Ник Пиццолатто вернется в качестве шоураннера и сценариста всех серий третьего сезона, а также выступит режиссером вместе с Джереми Солнье («Катастрофа», «Зеленая комната»). Сосценаристом одного из грядущих эпизодов стал Дэвид Милч («Дэдвуд», «Полиция Нью-Йорка», «Фарт»).

В центре внимания окажется история ужасного преступления, совершенного в самом сердце Озарка, и тайна, которую оно несет за собой на протяжении десятилетий. Действие сюжета развернется в трех разных временных отрезках. Оскароносный актер Махершала Али («Лунный свет», «Люк Кейдж») исполнит роль детектива Уэйна Хэйса из северо-западного Арканзаса.

Даты начала съемок и премьеры нового сезона «Настоящего детектива» пока что не сообщаются.