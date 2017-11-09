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Ужин у Уэйда

09.11.2017 21:40
Ужин у Уэйда

Два дебютных тизер-постера семейного супергеройского кино «Дэдпул 2» с Райаном Рейнольдсом, Джошем Бролином, Зази Битц, ТиДжеем Миллером, Брианной Хилдебранд и другими. На широких экранах продолжение блокбастера о болтливом наёмнике Уэйде Уилсона окажется 31 мая 2018 года.

Продолжение истории о ненормальном, невыносимом и неубиваемом Дэдпуле, разрушающем все стереотипы о супергероях. Бывшего наёмника, превращённого в мутанта-убийцу, ждут новые «подвиги» ‒ смесь фарса, кровопролития и безумия. Компанию Дэдпулу составят мутанты Кэйбл (Джош Бролин), Домино (Зази Битц) и Колосс со Сверхзвуковой Боеголовкой.

Также в каст вошли Джулиан Деннисон – звезда хитовой комедии Тайки Вайтити «Охота на дикарей», Джек КесиШтамм», «Морган»), примеривший на себя образ центрального злодея «Чёрного Тома» Кэссиди, а также японская поп-звезда / актриса Сиори Куцуна («Аутсайдер»). 

Режиссерское кресло досталось Дэвиду ЛейтчуДжон Уик»), над сценарием работали «настоящие герои» Ретт Рис и Пол Верник, а помогал им Дрю ГоддардХижина в лесу», «Сорвиголова»). 

 

 


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