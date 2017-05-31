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Узники стихии

31.05.2017 17:00
Узники стихии

Дебютный трейлер мелодрамы «Между нами горы» – экранизации одноименного бестселлера Чарльза Мартина. Идрис Эльба и Кейт Уинслет сыграли двух случайных знакомых, уцелевших после крушения самолета в суровых условиях гор Колорадо.

В окруженном горами аэропорте Солт-Лейк-Сити отменены все рейсы из-за непогоды. Двое случайных знакомых, Бен и Эшли, решают лететь на маленьком частном самолете. Оба они опаздывают по своим делам и сильно торопятся. К несчастью, самолет терпит крушение в горах. Пилот погибает, и два малознакомых пассажира остаются наедине друг с другом среди заснеженных вершин. Чтобы спастись, им придется совершить невозможное. В короткий срок им предстоит узнать и довериться друг другу во спасение своих жизней.

Режиссером выступил Хани Абу-Ассад, а над сценарием работал Крис ВайцИзгой-Один. Звёздные Войны: Истории»). В каст также вошли Дермот Малруни, Бо Бриджес, Марси Хауз, Наташа Бернетт и другие.

В широком прокате лента окажется 19 октября.

 
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