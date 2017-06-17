Наверх
Фильмы 2017 Чудо-Женщина Спасатели Малибу Нелюбовь Мумия Тачки 3 Трансформеры: Последний рыцарь Гадкий я 3 Человек-паук: Возвращение домой
На живую нитку.
10 фильмов о монстре Франкенштейна
Это будет моей фишкой!
12 актеров, повторяющихся из фильма в фильм
Недостоверные источники.
10 фанатских теорий о ближайшем будущем киновселенной Marvel
Серпентарий доктора Тарантино.
10 невидимых мостиков, связывающих фильмы Квентина Тарантино
Будущее где-то рядом….
12 фантастических фильмов, предсказывающих ближайшее будущее
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Вдали от толпы

17.06.2017 08:30
Вдали от толпы

Появился новый атмосферный постер детектива «Ветреная река» с Элизабет Олсен и Джереми Реннером в главных ролях. Срежиссировал триллер Тэйлор Шеридан, известный в качестве сценариста «Убийцы» и «Любой ценой».

Немолодой Кори Ламберт (Реннер) после смерти дочери нашел себе такую работу, где его никто не будет тревожить, и он весь день будет пропадать вдали от людской толпы. Его работа для Департамента охоты и рыболовства заключается в том, что он поддерживает популяцию хищников в необходимых пределах, то есть занимается их отстрелом. Как-то раз, находясь на территории бывшей индейской резервации Винд Ривер, он обнаруживает тело девушки, которую изнасиловали и убили. Его «находка» заинтересовывает не только местную полицию, но и ФБР, которое присылает своего агента для расследования. Так как дело не самое резонансное, то выбор падает на недавнюю выпускницу Академии (Олсен). Прибыв на место, она понимает, что без проводника в этих диких землях ей будет очень тяжело и обращается к Ламберту за помощью.

Также в каст проекта вошли Джон Бернтал, Джулия Джонс, Мартин СенсеймерГрэм Грин, Келси Эсбайл, Гил Бирмингем и другие. В широком прокате «Ветреная река» окажется 3 августа.

 

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Новости по теме

11.06.2017
Отрывок и постер «Ветреной реки» с Реннером и Олсен.
25.05.2017
Трейлер детектива «Ветреная река» с Олсен и Реннером.

 

Свежие рецензии


 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 картин, которые «выросли» из неслучившихся сиквелов 10 картин, которые «выросли» из неслучившихся сиквелов
15 потенциальных претендентов на «Оскар» 2017 года 15 потенциальных претендентов на «Оскар» 2017 года
Все 13 эпизодов «Черного зеркала» от лучших к худшим Все 13 эпизодов «Черного зеркала» от лучших к худшим
12 фильмов о манипуляции снами 12 фильмов о манипуляции снами
7 франшиз, которым необходимо продолжение 7 франшиз, которым необходимо продолжение
12 злобных киноблизнецов 12 злобных киноблизнецов

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть