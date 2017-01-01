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Великий Уэйн

01.01.2017 15:20
Великий Уэйн

Новогодний промо-ролик анимационной ленты «Лего. Фильм: Бэтмен», в которой Тёмный Рыцарь (Уилл Арнетт) сразится против Джокера (Зак Галифианакис) и его банды злодеев, а также попытается воспитать юного Робина (Майкл Сера).

Готэм-сити снова в беде! Эксцентричный Джокер, заклятый враг Бэтмена, совершил дерзкий побег из психиатрической лечебницы «Аркхем». Бэтмену уже не терпится вступить в бой со злодеем, чтобы снова схватить его и изолировать от общества, пока тот не устроил очередную катастрофу. Но тут на голову Брюсу Уэйну сваливается его приемыш — Дик Грейсон по прозвищу «Робин». Дику очень хочется стать напарником самому Бэтмену, поэтому он активно старается влиться в работу и изучает все геройские гаджеты. Чтобы одолеть Джокера, этой парочке все же предстоит научиться работать в команде. Возможно, им даже удастся немного повеселиться!

Также в мульте появится Бэтгёрл, говорящая голосом Розарио Доусон, Альфред Пенниуорт, озвученный Рэйфом Файнсом, и Харви Двуликий, свой голос которому подарил Билли Ди Уильямс, игравший Харви Дента в «Бэтмене» Тима Бёртона. Роли Мэра Готэма и Харли Квинн сыграли, соответственно, Мэрайя Кэри и Дженни Слэйт.

Постановкой занимался Крис МакКэй («Робоцып»), а сценарий написал Сет Грэм-Смит, автор «Президента Линкольна: Охотника на вампиров» и «Гордости и предубеждения и зомби».

Релиз спин-оффа «Лего. Фильма» о готэмском супергерое состоится 9 февраля 2017 года.

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