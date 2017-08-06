Веская роль

Кристиан Бэйл снова преобразился, на этот раз для съемок в роли бывшего вице-президента США Дика Чейни в байопике от режиссера Адама МакКея («Игра на понижение»). Также в фильме появятся Стив Карелл и Эми Адамс.

Дик Чейни считается одним из самых могущественных и влиятельных вице-президентов в истории США. Чейни служил под началом Джорджа Буша мл. с 2001 по 2009 год, ранее успев поработать в администрациях Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Джорджа Буша старшего. Также Дик известен в качестве ярого сторонника войны с терроризмом в Ираке. В 2009 году Чейни покинул свой пост с рейтингом одобрения 13%.

МакКей выступит в качестве постановщика и сценариста биографической драмы. В продюсерах проекта значатся Брэд Питт, Диди Гарднер, Джереми Клайнер, Уилл Феррелл и Кевин Дж. Миссик.

На широкие экраны байопик попадет в следующем году, точная дата релиза не называется.