Вэйп Санты

Ума Турман и Кристофер Уокен на фотографиях со съемок комедии «Война с дедушкой», создаваемой режиссером Тимом Хиллом («Элвин и бурундуки»). Также в каст входят Роберт Де Ниро, Джейн Сеймур и Чич Марин.

Сценарий картины, основанный на одноименном романе Роберта Киммела Смита, посвящен истории десятилетнего Питера Стокса (Окс Фегли) – своенравного мальчика, который обожает свою комнату и ревностно оберегает её. Питер очень любит и своего дедушку (Роберт Де Ниро), однако отношения с ним резко портятся, когда тот, став вдовцом, переезжает в дом, где живет мальчик. Вскоре дед занимает комнату Питера, а парнишке приходится переместиться на этаж повыше. Теперь у мальчика не остается иного выбора, кроме как с помощью шалостей вернуть себе то, что принадлежит ему по праву. Твердо намеренный отвоевать свою комнату, Питер начинает устраивать деду не очень приятные розыгрыши деду. Но и герой Де Ниро сдаваться не намерен, и тогда между внуком и дедом начинается настоящая война.

На экранах «Война с дедушкой» окажется 20 октября.