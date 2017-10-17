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Вице-симбиот

17.10.2017 14:10
Вице-симбиот

Состав кинокомикса «Веном» от студии Sony продолжает неторопливо пополняться новыми участниками ‒ в фильме планирует сыграть Рид Скотт, известный по участию в сериале «Вице-президент» и ромкоме «В гостях у Элис». Роль Скотта пока что не раскрывается.

Образ заглавного антигероя воплотит Том Харди, компанию ему составят Риз АхмедМишель Уильямс и Дженни Слэйт. Центральным антагонистом станет Карнаж, также сообщается о появлении в фильме супруги Эдди Брока, Энн Вейинг, одно время выступавшей в качестве носителя симбиота (предполагается, что её сыграет Мишель Уильямс).

Режиссерское кресло займет Рубен Фляйшер («Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Охотники на гангстеров»). В данный момент сценарий дорабатывает Келли Марсель50 оттенков серого»), переписывающая ранние версии от Джеффа Пинкера, Скоттом Розенберга и Данте ХарпераЧужой: Завет»).

Релиз первого проекта из «паучьей» киновселенной Sony ожидается 4 октября 2018 года.

 

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