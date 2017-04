Видения сестры

Режиссер Пол Верховен, вернувшийся в строй после успеха триллера «Она», присмотрел себе новый проект под названием «Благословенная дева». В центре сюжета окажется история о монахине-лесбиянке, жившей в XVII веке.

Фильм станет экранизацией книги историка Джудит Браун «Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy», основанной на архивных документах и рассказывающей о сестре Бенедетте Карлини – настоятельнице женского монастыря, которая утверждала о своих якобы контактах с Христом. Заявления монахини привели к началу расследования церковных властей, выяснивших, что Карлини солгала о своих сверхъестественных видениях, а также уличивших её в сексуальной связи с другой настоятельницей монастыря. Обвиненная в растлении и противоестественных связях Бенедетта вскоре была отлучена от католичества и заключена в тюрьму, где и скончалась почти через 40 лет.

Главную роль в картине сыграет Вирджиния Эфира, снимавшаяся в предыдущем проекте режиссера. Автором адаптированного сценария выступит Жерар Соетеман, уже работавший с Верховеном над лентами «Турецкие наслаждения», «Черная книга», «Плоть и кровь» и другими.

Начала съемок «Благословенной девы» намечено на осень.